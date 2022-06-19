■ İşverenimiz artık gece çalışması yapılacağını, fabrikaya vardiya sistemi getireceğini belirtti. Gece çalışmasının koşulları nedir?
Gece çalışma postaları, 24 saatlik çalışma yapılan işyerlerinde çalışma süreleri 8'er saat olarak 3 posta şeklinde belirlenebilir.
Bu süre için 2017 yılında yapılan bir düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık işlerinde esneklik sağlandı. Bu sektörlerde çalıştırılan işçiler için 12'şer saat olarak günde 2 posta ile çalışma yürütülebilecek.
● Çalışma süresi en fazla haftada 45 saat olarak belirlenir.
● Günlük çalışma saati en fazla 11 saat olarak belirlenir.
Gece 12'şer saatlik postalarda çalıştırılmak istenen işçilerden yazılı onay alınması gerekiyor.
İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla da yükümlüdür.
Turizm özel güvenlik ve sağlık hizmeti sunan sektörlerde çalışan işçiler ya da alt işverene bağlı aşağıdaki işleri yapan işçiler hakkında bu yönetmelik kapsamında 24 saatlik çalışmada 12'şer saatlik postalar uygulanabiliyor.
■ Gece çalışması ücreti nasıl ödeniyor?
Fazla mesai uygulamasında Kanun'a göre yapılan her bir saat fazla mesai karşılığında ilave olarak %50 zamlı ücretin ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Gece çalışmasında bazı değişiklikler oluyor.
Konuyu örneklendirirsek, işçinin haftanın 5 günü 21.00-07.00 saatleri arasında 1 saat ara dinlenmesi kullanmak suretiyle çalıştığı varsayılırsa, çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır.
Ancak gece döneminde 7,5 saat çalışma sınırı 1,5 saat aşıldığından, haftalık fazla çalışma süresi (1,5 x 5=7,5) olacaktır.
Ücretlendirme noktasında ise fazla çalışılan 7,5 saatin ücreti normal ücret içerisinde ödendiğinden, (7,5 x 0,5= 3,75) saat çalışma karşılığına tekabül eden zamlı ücretin ödenmesi yeterli olacaktır.
Gece çalışanın mesaisi farklı olur
■ İşverenimiz artık gece çalışması yapılacağını, fabrikaya vardiya sistemi getireceğini belirtti. Gece çalışmasının koşulları nedir?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İşe iadenin şartları 06 Haziran 2022, Pazartesi İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? T.A. İşe iade...
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı? 29 Mayıs 2022, Pazar ■ Köy derneğimize dernek başkanı seçildim. Huzur hakkı sebebiyle sigortalı mı olmalıyım? A.Ç. Dernek yönetim ve...
- Fazla mesaide işçinin onayı gerekir 28 Mayıs 2022, Cumartesi ■ İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkartılmakla...
- Malul aylığı alırken çalışmaya başlanırsa... 23 Mayıs 2022, Pazartesi Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Şimdi sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya...
- Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat! 15 Mayıs 2022, Pazar Üç ortaklı bir limited şirketin büyük hissedarıyım. Ortaklarımızdan biri kendi hisselerini kardeşine devretti....
- İşe iadenin şartları
- Dernek yöneticileri sigortalı olmak zorunda mı?
- Fazla mesaide işçinin onayı gerekir
- Malul aylığı alırken çalışmaya başlanırsa...
- Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat!
- Bildirim çalışma yılına göre belirlenir
- Nafaka yetim aylığını engellemez | 8 Mayıs 2022
- Kendi isteğiyle ayrılan işsizlik maaşı alamaz
- Yetim aylığı şartları
- Tazminatı alamayan ne yapmalı?