Gece çalışanın mesaisi farklı olur

■ İşverenimiz artık gece çalışması yapılacağını, fabrikaya vardiya sistemi getireceğini belirtti. Gece çalışmasının koşulları nedir?

Gece çalışma postaları, 24 saatlik çalışma yapılan işyerlerinde çalışma süreleri 8'er saat olarak 3 posta şeklinde belirlenebilir.

Bu süre için 2017 yılında yapılan bir düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık işlerinde esneklik sağlandı. Bu sektörlerde çalıştırılan işçiler için 12'şer saat olarak günde 2 posta ile çalışma yürütülebilecek.

● Çalışma süresi en fazla haftada 45 saat olarak belirlenir.

● Günlük çalışma saati en fazla 11 saat olarak belirlenir.

Gece 12'şer saatlik postalarda çalıştırılmak istenen işçilerden yazılı onay alınması gerekiyor.

İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri bakanlıkça talep edildiğinde sunmak üzere iş yerinde bulundurmakla da yükümlüdür.

Turizm özel güvenlik ve sağlık hizmeti sunan sektörlerde çalışan işçiler ya da alt işverene bağlı aşağıdaki işleri yapan işçiler hakkında bu yönetmelik kapsamında 24 saatlik çalışmada 12'şer saatlik postalar uygulanabiliyor.



■ Gece çalışması ücreti nasıl ödeniyor?

Fazla mesai uygulamasında Kanun'a göre yapılan her bir saat fazla mesai karşılığında ilave olarak %50 zamlı ücretin ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Gece çalışmasında bazı değişiklikler oluyor.

Konuyu örneklendirirsek, işçinin haftanın 5 günü 21.00-07.00 saatleri arasında 1 saat ara dinlenmesi kullanmak suretiyle çalıştığı varsayılırsa, çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır.

Ancak gece döneminde 7,5 saat çalışma sınırı 1,5 saat aşıldığından, haftalık fazla çalışma süresi (1,5 x 5=7,5) olacaktır.

Ücretlendirme noktasında ise fazla çalışılan 7,5 saatin ücreti normal ücret içerisinde ödendiğinden, (7,5 x 0,5= 3,75) saat çalışma karşılığına tekabül eden zamlı ücretin ödenmesi yeterli olacaktır.