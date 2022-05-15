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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 15 Mayıs 2022, Pazar

Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat!

Üç ortaklı bir limited şirketin büyük hissedarıyım. Ortaklarımızdan biri kendi hisselerini kardeşine devretti. Yeni ortağımız için SGK'ya biz mi bildirim yapacağız? V. ÇINAR
5510 sayılı Kanuna göre limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde SGK'ya bildirilir.
Burada bildirim yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir. Yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar. Ortaklar kurulu kararının birer suretinin ibraz edilmesi kaydıyla 15 gün içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir.
Bu açıklamalar ışığında; limited şirketinize, mevcut ortaklardan birinin hissesinin bir başkasına devredilmesi yoluyla yeni bir ortak alındığı için, bu yeni ortağın şirket yetkilileri tarafından SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Burada bildirim yükümlülüğü vergi dairelerine veya ticaret sicil memurluklarında değil, şirket yetkililerindedir. Bildirimi on beş gün içerisinde bildirin yoksa cezai durumla karşılaşabilirsiniz.

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