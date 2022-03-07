Prim yatırırken dikkat!

Eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Kimi "SSK kapsamında prim öde", kimi de "Dışardan ödeme iptal olur" diyor. Ne yapmalıyım? D.Ç.

Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeneceğinden hem sağlıktan faydalanılacak hem de ileride emeklilik imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir.



Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkartması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz mümkün olabilir mi? S.Y.

İşe iade hakkından yararlanabilmek için, işyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışması, sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması ve çalışanın en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır.

Dolayısıyla sizin işe iade hakkınız yok. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların iş sözleşmesi süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ya da erdirilecekse, aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.