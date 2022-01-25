Almadığınız haklar için imza atmayın

3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde hiçbir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanmış gibi imza attırıyorlar. Ne yapabilirim?

İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için iş mahkemesinde dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz.

İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır.

Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız. Korkup imza atarsanız kabullenmiş sayılır, haklarınızı alamamış olursunuz.



İŞE giriş tarihim 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunuyor. Ne zaman engelli emekli olabilirim? A. ŞAHİN

İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak.

Ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.



01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum var. Ne zaman emekli olabilirim? D.Ç.

2005 yılındaki başlangıcınıza göre en az 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.