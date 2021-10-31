İşveren maaşınıza zam yapmazsa
İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Kanunda herhangi bir düzenlenme mevcut değildir. İşçinin ücretinin ne kadar olacağı genel olarak iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. İş sözleşmesinde zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin hüküm yok ise bu konuya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İşveren işçilerinin ücretlerine zam yapıp yapmama noktasında takdir hakkına sahiptir.
SGK 'nın kaplıca tedavisini karşıladığı söyleniyor. Bu doğru mu? N. UZUN
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır.
Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulların başında sağlık kurulu raporu alınması gelmektedir. Kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.
Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler.
Bu izin verilen tesislerin listesi SGK internet sitesinde bulunmaktadır.
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