İşkur üzerinden işe başlayanlar dikkat!

■ Geçen yıl bir işyerine İşkur tarafından üç aylık süreyle başlatılarak çalışmaya başladım.

Devamında aynı işyerinde çalışmaya devam ettim. Bayram öncesinde de çıkışımı verdiler.

Sorum şu: Tazminata hak kazanabilmem için gereken bir yıllık süreye İşkur'un süresi dahil mi? Ben bu süre ile beraber tam 13 ay çalışmış oldum. İşverenin bana tazminat ödemesi gerekir mi? Ayrıca ben 7000 TL. maaş alıyordum ama sigortam asgari ücret üzerinden gösteriliyordu.

Arta kalan ücreti elden aldım. Bu şekilde de herhangi bir hakkım söz konusu olabilir mi? E. Bekir

İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında, bir işyerinde istihdam edilen işçiye günlük belirli bir miktar ücret İşkur tarafından ödenmektedir. Ancak bu işçiler İş Kanunu bakımından işçi olarak değil, kursiyer olarak kabul edilirler. Böyle olunca da kursiyer olarak çalışılan süreler kıdem tazminatı ya da yıllık izin veya işe iade hakkı bakımından bir anlam ifade etmez. Bu nedenle bir yıllık sürenin hesaplanmasında bu süreler dikkate alınmaz. Ayrıca sigortanız asgari ücretten gösteriliyor ise, Devletin SGK primi ve Vergi kaybına işverenlikçe sebebiyet verildiği için Maliye Bakanlığı ve SGK ya ihbarda bulunabilirsiniz.