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  • 24 Temmuz 2021, Cumartesi

İstifa edene kıdem ödenir mi? | 24 Temmuz 2021

SİGORTA girişim 1983, prim gün sayım 3150 prim gündür. Malulen emekli olabilmem için girişim ve gün sayım yeterli mi? Derin M.
Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile istifada da tazminat alınabiliyor. Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK sağlık kurulu tarafından incelenip hakkınızda emeklilik kararı verilecektir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ İstifa edene kıdem ödenir mi? | 24 Temmuz 2021
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