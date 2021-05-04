SSK'lı olmak için fiilen çalışmak gerekir | 4 Mayıs 2021

15.07.1970 doğumluyum, 1988 sigorta girişim var. Şu an kendi işyerimden Bağ-Kur'luyum, sigortaya geçmek istiyorum. Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? Sinan

Bağ-Kur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda herhangi bir sakınca yok. Ancak SSK primini kendi işyeriniz üzerinden gösteremezsiniz. Bu nedenle başkasına ait bir işyerinde çalışıyor olmanız gerekiyor.

3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim?

İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir.

Çalışırken yani işten çıkmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz.

İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır.

Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.