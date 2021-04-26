İşveren izin kullandırmak zorunda | 26 Nisan 2021

3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde hiçbir iznimiz yok. Yıllık izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İşten çıkartılma korkusuyla şikayet edemiyorum. İsmi saklı

İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine başvurup dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz.

İşveren yıllık izinleri kullandırmak zorundadır.

Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız. Korkup imza atarsanız kabullenmiş sayılır, haklarınızı alamamış olursunuz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 girişliyim. Ne zaman emekli olurum? A.Ç.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. Ne zaman emekli olurum? K.Ü.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.