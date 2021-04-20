İşten her ayrılan işsizlik aylığı alır mı? | 20 Nisan 2021

01.01.1990 SSK sigorta girişim var. 10.03.1971 doğumluyum, 6000 günüm bulunuyor. 15 yıldır çalışıyorum. Ayrılsam tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyim? D.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından SGK'dan alacağınız yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz.

Fakat işsizlik maaşına bağlanamazsınız.

Askerde iken işsizlik ödeneğine devam edebilir miyim? 5...635300

İşten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacaktır.

Ancak muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor.

Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.