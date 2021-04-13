45 saati aşana ek ödeme | 13 Nisan 2021

Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. S.M.

İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8, hafta sonu Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır.

Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde 50 fazlasının yani 1.5 katının ödenmesi gerekir.

23.06.1978 doğumluyum, işe giriş 01.07.1996, primim 5600 gün, ne zaman emekli olabilirim? S.A.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Temmuz'da 25 yılınız, 225 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanmış olacak, ancak 56 yaşınız 2034'te dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.06.2034 olacaktır.

24 Temmuz 1971 doğumluyum, Kasım 1993'te sigortalı oldum. 7000'i aşkın primim var. Ne zaman emekli olurum? Demir HASAN

25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Yaş haricindeki şartlarınız tamam. 54 yaşınız 2025'te dolacağından emekli olacağınız tarih 24.07.2025 gibi görünüyor. 13 ay askerlik borçlanması, tarihi 1 yıl erkene çeker.