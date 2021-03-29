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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 29 Mart 2021, Pazartesi

Yaş büyüterek erken emekli olunur mu? | 29 Mart 2021

15.06 1986 işe girişim ama 10.07.1991'de ilk primim yattı. 1988'de yaş büyüttüm. 01.03.1971'den 01.03.1969'a büyüttüm. 4832 gün primim var. İlk prim başlangıcı 1991 olduğu için yaşı 1969 mu, 1971 mi kabul ederler? Askerliği yatırırsam 1990 yılına çeker miyim? Mahmut TURGUD
1986 yılında adınıza prim yatmamışsa bu girişin emekliliğinize etkisi yok.
İlk başlangıcınız 1991 olarak hesaplanacak.
Bilindiği üzere; ilk işe başlangıçta SGK'ya hangi yaşla başlanılmışsa o yaş geçerli sayılmakta.
Sonradan yapılan yaş değişiklikleri dikkate alınmamaktadır. Sizin ilk girişiniz 1986 olsaydı, 1988'deki yaş değişikliğiniz dikkate alınmayacaktı. Ancak 1988'de yaş büyütüp 1991'de işe başladığınız için doğum tarihiniz 1969 yılı olarak geçerli olacaktır.
Muhtemelen askere işe başlangıçtan önce gittiniz. Bu durumda askerlik ödemesi yapmanız emeklilik yaş kademenizi öne çekecektir.
Emekliliğinize gelince;
1991 girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
2 aylık askerlik ödemesi ile 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 52 yaşınız da tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için 693 gün daha prim gerekli. Bu nedenle askerliğinizin tümünü borçlanın. Eksik kalan günleri de tamamlayarak emekli olun.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Yaş büyüterek erken emekli olunur mu? | 29 Mart 2021
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