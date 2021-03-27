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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 27 Mart 2021, Cumartesi

Sigara tazminatsız çıkış nedeni mi?

İşyerimizde çalışan işçilerimizin bir kısmı çok sık sigara molası veriyor.
Bu çalışanları tazminatsız işten çıkartırsak, ileride mahkemeye vererek hak kazanma şansları var mıdır? Hacer A.
İş Kanunu'na göre; sigara içtiği için işçiyi tazminatsız işten çıkartamazsınız.
Ancak sigara içme molaları belirleyip bu süreler içinde sigara içmesini sağlayabilirsiniz. Önceden belirlenmiş molaların dışında işçi sık sık sigara içmeye gidiyorsa bununla ilgili olarak kendisini yazılı olarak uyarabilirsiniz. Bu uyarılara rağmen bu alışkanlığını terk etmeme konusunda ısrarlı davranmaya devam ederse işverenin emir ve talimatlarına uymama nedeniyle iş sözleşmesi fesh edebilirsiniz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim.
Ne zaman emekli olabilirim? K. ÇELİK
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün. Ne zaman emekli olurum? R.K.
İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.

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