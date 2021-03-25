Özel bir şirkette çalışan emekliyim. 3 ay önce ameliyat oldum. Doktor rapor verdi ama ben bu rapor paralarını alamadım. Raporlu olduğum dönemde de maaşım ödenmedi. Bu normal mi? S.A.
Çalışan emekliler hastalanmaları veya sizin gibi ameliyat olmaları durumunda rapor alabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ancak iş kazası ve meslek hastalığını kapsayan bir durum söz konusu değilse, rapor almaları durumunda emekli olmadan çalışanlar gibi SGK tarafından ödenen rapor parasını alamazlar. Bilindiği üzere emekli olmamış çalışanlar iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanır veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu raporun ilk 2 günü haricindeki günlerin ücretini SGK ödemektedir. Sosyal güvenlik destek primi ile çalışan emeklinin iş kazası haricinde rapor alması halinde istirahat parasını SGK ödemez. Çalışan emekliler için ödenen SGDP sadece kısa vadeli sigorta kolları içindir. Bu, iş kazası-meslek hastalığı sigortasını kapsıyor demektir. Yani, SGDP kapsamında çalışanlar iş kazası geçirirlerse veya meslek hastalığına yakalanırlarsa kendilerine kısa vadeli sigorta yardımları yapılır. Bu nedenle siz rapor parası alamamaktasınız. İşverenle yapmış olduğunuz iş sözleşmesinde ücretiniz maktu aylık ise ücretinizi tam alırsınız. Ancak sözleşmenizde ücretiniz maktu aylık olarak belirtilmemişse işveren raporlu olduğunuz günler için ücret ödemek zorunda değildir.
Emekli çalışanlar dikkat! | 25 Mart 2021
Özel bir şirkette çalışan emekliyim. 3 ay önce ameliyat oldum. Doktor rapor verdi ama ben bu rapor paralarını alamadım. Raporlu olduğum dönemde de maaşım ödenmedi. Bu normal mi? S.A.
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