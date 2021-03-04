Ne zaman emekli olurum? | 4 Mart 2021
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz.
Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
İşe giriş tarihim 01.05.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? H.Y.
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.
01.03.1964 doğumluyum, Temmuz 1986 tarihinde işe başladım, 2780 prim günüm var. O.D.
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.
Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz.
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