Ne zaman emekli olurum? | 2 Mart 2021

Doğum tarihim 1973. Sigorta başlangıcım 01.08.1996, 5600 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Aykut H.

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 8.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029'da, yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.

01.08.1974 doğumluyum, işe girişim, 15.04.1991, toplam gün sayım 5530, ne zaman emekli olabilirim? Mehmet K.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.08.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.