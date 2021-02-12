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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 12 Şubat 2021, Cuma

İhtiyacınız kadar borçlanma yapın | 12 Şubat 2021

Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? Ş. KARA
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam 1 sene sonra emekli olabilirsiniz.

1960 doğumluyum. SSK ilk işe giriş tarihi 05.06.1976, ödenmiş 69 gün var. 01.10.2008 Bağ- Kur başlangıcı 14.04.2014.
3 çocuğum var. Emekli olma ihtimalim nedir? Fatma M.
Son 3.5 yıl SSK ödemeniz şartıyla 3600 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz. Eksik kalan 310 gün civarı prim için doğum borçlanmasıyla tamamlayıp 3.5 yıl sonra emekli olabilirsiniz.
Bağ-Kur'dan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bu da fazladan 5 yıl ödemek gerektirir.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ İhtiyacınız kadar borçlanma yapın | 12 Şubat 2021
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