Ne zaman emekli olurum? | 25 Ocak 2021

İşe giriş 02.08.1988, 3730 gün primim var. 29.10.1963 doğum tarihim. 3600 prim günden emekli olabilir miyim? Mehmet Y.

3600 günden emekli olabilmeniz için 60 yaşınızın tamamlanacağı 29.10.2023 tarihini beklemelisiniz. Çünkü yaştan emeklilikte 60 yaşa tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, sadece yaşınızın tamamlanmasını beklemeniz gerekir.

İşe giriş tarihim 01.05.1999, doğum tarihim 1980. E. KILIÇ

İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.

02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. O zamandan beri yatırıyorum. Fahri Y.

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihi beklemeniz gerekiyor.