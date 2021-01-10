Ne zaman emekli olurum? | 10 Ocak 2021

17.06.1978 doğumluyum, 1994 yılından beri sigortalıyım. 6500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? H.A.

İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2021 yılında 25 yıl şartınız, 2032- 2033 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Emekli ne zaman olabilirim? B.G.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

Şubat 1975 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? A.K.

İşe girişiniz stajyerlik girişi değilse normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5300 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 49 yaşınız 2024 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih Şubat 2024 tarihi olacaktır. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.

Ben Mayıs 2006 yılında sigortalı oldum. % 40 engelli raporu aldım. Acaba hangi yıl emekli olabilirim? R. GÜL

İşe girişiniz ve vergi indirimi raporunuza göre 20 yıl, 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 20 sigortalılık sürenizin dolacağı Mayıs 2026 tarihine kadar 4400 prim günü tamamlayarak bu tarihte, tamamlayamazsanız 4400 günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz.