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  • 04 Ocak 2021, Pazartesi

Ne zaman emekli olurum?

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. A.B.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

20.12.1969 doğum tarihim, SGK başlangıcım 03.06.1997. H.Y.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim güne sahibim. Z.K.
İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Murat YILMAZ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz.
Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.

10.05.1979 doğum tarihim, SSK girişim 21.06.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. Toplam 5000 gün primim var. Samet U.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 yaş şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 10.05.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik tarihiniz işe girişten sonra olduğundan borçlanırsanız priminize eklenir ancak yaşınızı geriye çekmez.

01.01.1964 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1989, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Ömer YILMAZ
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.01.2024 tarihini beklemelisiniz.

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