Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 21 Aralık 2020, Pazartesi

Ne zaman emekli olurum? | 21 Aralık

01.01.1969 doğumluyum, sigortam 01.05.1995 tarım Bağ-Kur'lu olarak başladı. 2007'den bu yana esnaf Bağ- Kur'undan devam etmekteyim. Esnaflığım devam ediyor. O. AKTAŞ
Tarım başlangıçtan itibaren devam ettiğiniz varsayıldığında 9000 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 13 aylık askerlik borçlanıp hem 54 yaşa tabi olur hem de işe girişinizi bir yıl, bir ay daha öne çekebilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerlik öderseniz 54 yaşınızın dolacağı 01.01.2023 tarihinde, ödemezseniz 01.01.2024 tarihinde emekli olursunuz.

01.01.1964 doğumluyum, 01.01.1988 tarihinde işe başladım, 3615 prim günüm var. A. BAYRAK
3600 gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Bundan sonra prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

19.05.1977 doğumluyum. 07.06.1996 sigorta başlangıcım, 5275 gün primim var. 1997'de askere gittim. R. AÇIKGÖZ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 550 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 19.05.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

14.03.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 02.02.1998, 4150 günüm bulunuyor. 15 yıl, 3600 günden emekli olma şansım var mı? Sedat Ö.
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 9 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 56 yaştan tam emekli olabilmeniz 5825 prim günü tamamlayıp 14.03.2030 tarihini beklemeniz gerekmektedir. 3600 günden emekli olabilmeniz için ise; 60 yaşınızın tamamlanacağı 14.03.2034 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum? | 21 Aralık
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ