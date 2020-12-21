Ne zaman emekli olurum? | 21 Aralık
Tarım başlangıçtan itibaren devam ettiğiniz varsayıldığında 9000 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 13 aylık askerlik borçlanıp hem 54 yaşa tabi olur hem de işe girişinizi bir yıl, bir ay daha öne çekebilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerlik öderseniz 54 yaşınızın dolacağı 01.01.2023 tarihinde, ödemezseniz 01.01.2024 tarihinde emekli olursunuz.
01.01.1964 doğumluyum, 01.01.1988 tarihinde işe başladım, 3615 prim günüm var. A. BAYRAK
3600 gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Bundan sonra prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
19.05.1977 doğumluyum. 07.06.1996 sigorta başlangıcım, 5275 gün primim var. 1997'de askere gittim. R. AÇIKGÖZ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 550 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 19.05.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
14.03.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 02.02.1998, 4150 günüm bulunuyor. 15 yıl, 3600 günden emekli olma şansım var mı? Sedat Ö.
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 9 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 56 yaştan tam emekli olabilmeniz 5825 prim günü tamamlayıp 14.03.2030 tarihini beklemeniz gerekmektedir. 3600 günden emekli olabilmeniz için ise; 60 yaşınızın tamamlanacağı 14.03.2034 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
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