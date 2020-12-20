Ne zaman emekli olurum? | 20 Aralık 2020
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 52 yaşınız 2025 yılında dolacak. Bu durumda 26.06.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 03.03.1995 tarihidir. Ne zaman emekli olurum? Hüseyin A.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
10 aylık askerlik borçlanması ile 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Prim gün sayınızı yazmamışınız. Askerliği öderseniz prim gün sayınızı tamamlayıp 54 yaşla 2023, ödemezseniz 55 yaşla 2024 yılında emekli olursunuz.
İşe girişim 01.09.1997, 04 Nisan 1973 doğumluyum. Emeklilik şartlarım nedir. Ne zaman emekli olabilirim? 1994 yılında askere gittim. Murat Ş.
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayısına ihtiyacınız yoksa sadece 7,5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda emekli olacağınız tarih 04 Nisan 2029 tarihi olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 4 Nisan 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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