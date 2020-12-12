Ne zaman emekli olurum? | 12 Aralık 2020
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. Sinan K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.
İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum oldu. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Feride Y.
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.
27.02.1967 doğumluyum. 07.05.1987 SSK girişim, 3600 günde primim var. G.K.
3600 günle emekli olabilirsiniz.
Ancak bunun için 60 yaşınızın dolacağı 2022 yılını beklemeniz gerekmektedir.
Ayrıca toplamda 5375 prim günle 50 yaşınızın dolacağı 27.02.2017 tarihinde tam emekli olabilirdiniz ama prim gününüz eksik olduğundan bu imkanınız yok.
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