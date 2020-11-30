Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
SSK ilk başlangıcım 02.04.1990, 11.12.1971 doğumluyum. 5000 gün primim var. Sefer A.
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 52 yaş, 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
525 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 52 yaşınız 2023'te dolacağından emekli olacağınız tarih 11.12.2023 olur.
17.06.1978 doğumluyum, 1994'ten beri sigortalıyım. H. AKÇA
İşe girişiniz 24 Mayıs 1994'ten önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 2021 yılında 25 yıl şartınız, 2032-2033 yıllarında yaşınız dolacak. Yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.
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