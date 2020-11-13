Ne zaman emekli olurum?

18.10.1977 doğumlu bayanım. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181. Arife A.

İşe giriş 24.05.1994 tarihinden önce ise 20 yıl, 50 yaş ve 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 51 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Ayrıca 3600 günü tamamlayarak 58 yaşınızın dolacağı 18.10.2035 tarihinde emekli olabilirsiniz.

17.12.1974 doğumluyum, işe girişim 20.12.1990. Gün sayım 5600. S. İLERİ

25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Emekli olacağınız tarih 17.12.2026 olacaktır.

2003 sigorta girişim. 15.08.1980 doğumluyum. 3700 günüm var. 3600 günden emekli olabilir miyim? Fatih S.

İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam emeklilik, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. 60 yaşınızdan önce emekli olamazsınız. İşe girişleri 08.09.1999 sonrasında olanların 3600 günle emekli olmaları mümkün bulunmamakta. En az 4500 günü tamamlamalısınız.