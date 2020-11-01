Ne zaman emekli olurum?
2001 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması yapsam emeklilik yaşımı etkiler mi? D. AVCI
İşe başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız. İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz.
7000 gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 08.02.2036 tarihinde tam emekli, 3600 gün ödeyip yine 58 yaşınızın dolacağı 08.02.2036 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.
20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe başlama tarihim 15.04.2005. N. ONUR
İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirisiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum?
R.ÇALIŞKAN
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
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