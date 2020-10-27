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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 27 Ekim 2020, Salı

Ne zaman emekli olurum?

Doğum tarihim 10 Şubat 1972, sigortalı işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994, ancak 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999 yılında başladım.
Askerliği 1992 yılında yaptım. 6000 güne yakın primim var. Halen özel sektörde çalışıyorum. Telat A.
Emekliliğinizi 1994 yılındaki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız. Bu girişi göre, 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda tam bir yıl önce yani 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olabileceksiniz.

01.12.1979 doğumluyum, Bağ-Kur başlangıcım 01.05.2003 ve aralıksız yatırıyorum. Ç. KOÇ
İşe girişinize göre Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaş ile tam, 5400 prim gün ve 62 yaş ile de kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz.
Son 3.5 yıl SSK'lı çalışmak kaydı ile SSK'dan 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günle kısmi, 60 yaş ve 7000 günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

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