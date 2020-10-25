Ne zaman emekli olurum?

14.05.1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181 gün, şu an çalışmıyorum. Kerim SÖZEN

İşe girişiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.



1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996 'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? Adem ADALI

1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız giriş emekliliğinize faydası olmaz. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce 4/a (SSK) kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günü ile emekli olursunuz.



1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. R.ÇALIŞKAN

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.



27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Aynı iş yerinde 7 senedir çalışıyorum, SGK primi brüt 1400 TL. olarak ödeniyor. Ne zaman emekli olurum ve tazminat ne kadar alırım? D.ERGİN

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.



01.01.1972 doğumluyum. 7575 prim günün var. 01.10.1988 staj için, işe başlangıç 01.08.1998, asıl iş için sigorta başlangıcım, bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Y.İ.

Asıl işe başlangıç tarihiniz olan 01.08.1998 tarihine göre emekliliğiniz hesaplanacaktır. Staj başlangıcı emeklilikte geçerli değildir. 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 14,5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Bu durumda, askerliği öderseniz 01.01.2028 tarihinde, ödemezseniz 01.01.2029'da emekli olabilirsiniz.