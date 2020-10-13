Ne zaman emekli olurum?
Yani SSK ile memuriyete giriş arasında boşluk yok. Askerliğimi SSK'dan önce yaptım. Askerlik borçlanmasını ödedim. İlhan AKTAŞ
18 ay askerlik yaptığınız varsayılırsa, borçlandığınız askerlik, SSK'lı çalışmalarınız ve memuriyet hizmetlerinizle beraber Emekli Sandığı emeklilik şartlarından 9000 prim gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamam ancak 52 yaşınız 2021'de dolacak.
Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 26.10.2021 olacaktır.
1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. Enver K.
25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
01.05.1965 doğumluyum, 1977'den 152 gün SSK primim bulunuyor, 2 tane çocuğum var. Toplu ödeme yapabilir miyim? M.Ö.
Size en yakın ve uygun olanı 3600 günden emekliliktir. Bu nedenle toplamda 3600 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 2 çocuğa toplamda 4 yıl borçlanabilirsiniz.
Geriye kalan 5 yıl 7 ay süreyi aktif olarak çalışarak ya da isteğe bağlı olarak ödemelisiniz. Toplu ödeme diye bir hak yok. Sadece doğumları borçlanabilirsiniz. Bunun yanında eğer isteğe bağlı öderseniz, son 3.5 yılı yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekir.
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? R. GÜL
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.
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