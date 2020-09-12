Ne zaman emekli olurum?
İşe giriş tarihiniz askerden önce.
Bu nedenle askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilememekte. Eğer prim güne ihtiyacınız yoksa borçlanmaya gerek yok ama emeklilik tarihinizde prim gün sayınız az gelir de emekli olamazsanız, yapmış olduğunuz askerlik süresi kadar süreyi borçlanabilirsiniz. Böylece bu süreyi prim gününüze ekletebilirsiniz. 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 5525 günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.06.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
11.11.1988 tarihli sigorta girişim var. 1972 doğumluyum, 5450 gün primim bulunuyor? M. BEKLEMİŞ
İşe girişinize göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ile prim gün sayınız tamamlanmış ancak 51 yaşınız 2023 yılında dolacağından emekli olabileceğiniz tarih doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılı olacaktır.
17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Hakkı ÇAKIR
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
01.12.1966 doğum tarihim, 01.05.1982 sigorta başlangıcım, 2050 gün sigorta, 970 gün Bağ-Kur, 550 gün askerlik. 3600 veya 5000 binlerde ne zaman emekli olurum? G. Y.
Sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, 46 yaş ve 5075 günle tam, 3600 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
Tam emekli yani 5075 günle emekli olabilmeniz için askerliğin haricinde 1515 gün daha prim ödemelisiniz. Yaştan yani 3600 prim günden emekli olabilmeniz için de yine askerliğin haricinde 40 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 01.12.2026 tarihinizi bekleyebilirsiniz. Bu durumda 4 yıl, 75 gün daha prim ödeyip 5075 günü tamamlayarak daha erken emekli olabilirsiniz. Aksi durumda 2026 yılını beklemelisiniz. Görülüyor ki az prim gününden emekli olmak istenirse yaş devreye giriyor ve emeklilik tarihi uzuyor. Tabii ki bu hesaplamalarda işe giriş ve erkeklerde 55 yaş, bayanlarda 50 yaşın tamamlandığı tarihler de çok önem arzetmekte.
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