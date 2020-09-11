Ne zaman emekli olurum?

■ SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, 4000 prim günüm var. Sadık Y.

08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan erkekler 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Bayanlar ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Görülüyor ki;

2000 sonrasında işe girenlerin 5000 küsur günle tam ya da 3600 günden kısmi emekli olabilmeleri mümkün bulunmamakta. Tam emekli olabilmek için en az 7000 gün ödemek, yaştan emekli olabilmek için 4500 prim gün ödemek gerekiyor.

■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. Toplam 2500 prim günüm bulunuyor. Serdar U.

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. M. YAPICI

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 01 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim. Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli. E. GÜLE

İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.