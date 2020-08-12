Ne zaman emekli olurum?

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. Bekir

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.

Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

■ 03.10.1992 sigorta girişim, 4200 prim günüm var. Askerliği 27.02.1989 tarihinde yaptım. İ.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 15 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı tarihte emekli olabilirsiniz.

■ 05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979'da askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var. Askerlik 610 gün. Ali KAYA

İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış.

Bu nedenle yaş sıkıntınız yok.

Askerliği ödeyip 3 yıl daha prim yatırın.

■ Eşim 1961 doğumlu, Nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 gün primi var, yüzde 45 engelli raporu bulunuyor. Havanur TOPAL

Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Tüm şartları oluşmuş. Hemen emeklilik dilekçesi verebilirsiniz.

■ 20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.6.1997. Ali ÇEBİ

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanmasıyla 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.