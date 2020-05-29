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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 29 Mayıs 2020, Cuma

Kapıcı çalıştıranlar dikkat!

■ Yaklaşık 2 yıldır bir gıda firmasında sigortalı olarak çalışıyorum. Mesaim bittikten sonra da kapıcı dairesinde oturduğum apartmanın çöp alma ve temizlik işlerini yapıyorum. Bu işler karşılığında herhangi bir ücret ödenmiyor ama bina yöneticisi benden kira almıyor ve oturduğum dairenin elektrik ve su faturaları apartman aidatlarından ödeniyor. Sigortam yapılabilir mi? H.T
5510 sayılı Kanun'a göre; sigortalı çalıştıran her bir işverenin, diğer işverenin yükümlülüklerinden bağımsız olarak, kendi çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi zorunludur.
Bu nedenle, bina yöneticisi de işveren vekili sıfatıyla hareket ederek binada kapıcılık işlerini yapan kişileri sigortalı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kapıcının diğer işyerinden bildirilen sigortalılık durumu, bina yönetimini ilgilendiren ve etkileyen bir durum değildir.
Ancak burada dikkate edilecek husus, kapıcı olarak çalıştırılan kişilerin kısmi süreli olarak SGK'ya bildirilmesinin mümkün olduğudur, yani kapıcı ayda 30 günden az süre ile sigortalı olabilir.
Kapıcının apartman yönetiminden ücret almıyor olması, sigortalılık niteliğini etkilemez. Her ne kadar ücret alınmıyor olsa da kapıcı dairesinde kira ödemeden oturması ve elektrik ve su faturalarının apartman aidatlarından ödeniyor olması, kapıcının bu işleri bir maddi menfaat karşılığı yürüttüğü anlamına gelir ve aylık asgari ücret esas alınarak sigortalı bildirilmesi gerekir.

■ Hangi hallerde işçiye ücretten kesme cezası verilir? 5...014386 Nolu SMS
4857 sayılı Kanun'un 38'inci Maddesi'ne göre ücret kesme cezasının uygulama koşulları şu şekilde sıralanabilir:
- İşveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. (4857 sayılı Kanun md. 38/1).
- İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. (4857 sayılı Kanun md.
38/2).
- İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda 2 gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

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