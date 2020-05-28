Alacak ödenmiyorsa ne yapılabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız 'emekli olabilir' yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise arabulucuya müracaat edin. Buradan da sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.
■ İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkartılmakla tehdit ediliyoruz. Fazla mesai yapmak zorunda mıyız? Bu konuda ne yapmamız gerekiyor?
İş Kanunu'na göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren fazla mesai yaptıramaz. Fazla mesai onayı her yıl için ayrı alınır. İşçi onay vermişse, o yıl için fazla çalışma yapmak zorundadır. Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Yine İş Kanunu'na göre ücretlerin ve fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur. Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığı'na bununla ilgili şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ücreti artırılmayan tazminatını alır mı? 27 Mayıs 2020, Çarşamba ■ Maaşlarımızda artış zamanlarında yapılacak zamlar hemen uygulanmıyor. Bu durum tazminatımızı alarak işten ayrılmamızı...
- Evlilik tarihiniz bir yılı geçmediyse 24 Mayıs 2020, Pazar Özel sektörde çalışan evli bir bayanım. Eşim çalışmamı istemiyor. İşten ayrılmamı söylüyor. Eşim istiyor diye işten...
- Emekli olacak memurlar dikkat 23 Mayıs 2020, Cumartesi Bir belediyede 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Emekliliğimi istemeyi düşünüyorum. Fakat...
- Hizmet dökümündeki harfler 21 Mayıs 2020, Perşembe ■ Emekliliğime az bir süre kaldı. Son bir hesap yapılsın diye hizmet dökümüme tekrar baktığımda 5 yıl önce sigortalı...
- Emeklilik için prime dikkat! 18 Mayıs 2020, Pazartesi ■ Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...177148 Nolu SMS Sadece sağlık primi ödüyorsanız...
- Ücreti artırılmayan tazminatını alır mı?
- Evlilik tarihiniz bir yılı geçmediyse
- Emekli olacak memurlar dikkat
- Hizmet dökümündeki harfler
- Emeklilik için prime dikkat!
- Malul aylığı alanlar çalışmaya başlarsa
- Hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse
- İşyerinde köpek ısırırsa iş kazası sayılır mı?
- Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat!
- Evlenme ödeneği