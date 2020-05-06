Eşiyle birlikte çalışanlar dikkat!

■ Kendime ait bir bakkal dükkanı işletiyorum ve dükkanda yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir ücret de ödemiyorum ama eşim her gün bakkala benimle birlikte geliyor ve bana yardım ediyor. Bu durumda dükkan işyeri sayılır mı ve bunun için işyeri bildirgesi vermeli miyim? Sonradan herhangi bir ceza ile karşılaşmak istemiyorum. 5...204652 Nolu SMS

5510 sayılı Kanun'a göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az 1 sigortalının çalışıyor olması, diğer bir ifadeyle o yerde sigortalılık niteliğini taşıyan en az 1 çalışanın bulunması gerekir. Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır. Eğer bakkal dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait işyerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, ortada sigortalı ve işveren sıfatını gerektiren bir durum olmadığından, dükkanınızın işyeri sayılması söz konusu olmaz ve işyeri bildirgesi verilmez.

■ Yaklaşık 5 yıldır bir limited şirketinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı 9112 büro işçisi olarak girmişler ve SGK primim asgari ücretten yatırılıyor.

Asgari ücret bankaya yatıyor, kalanı elden alıyorum. Şirket yazışmalarım, imzalarım satış müdürü olduğumu kanıtlıyor.

Fakat şirketin tek çalışanıyım, iş yaptığımız firmalar ancak ispatlayabilir satış müdürü olduğumu veya bu imzalar.

Defalarca konuşmama rağmen olumlu bir sonuç çıkmadı.

Bu sebepten işten çıkmayı istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? K.C.

İş Kanununa göre; işçi tarafından iş sözleşmesi;

"II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir." Hukukun genel prensibi gereğince iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.

İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz.

Arabulucudan olumlu sonuç almazsanız iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.