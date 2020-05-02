RAMAZAN İMSAKİYE
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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 02 Mayıs 2020, Cumartesi

Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu

İşyerinde tek tip elbise giymek zorunda bırakılıyoruz. İşverenin bu şekilde dayatma yapması doğru mudur?
Giyeceğimiz kıyafetin ücretini de kendimiz ödemek zorunda mıyız? İsmi saklı
İş Kanunu'na göre; işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. İşyerinin özelliğinden dolayı belli bir kıyafet giyme zorunluluğu kuralı varsa, buna herkes uymak zorundadır.
Bu, dayatma olarak kabul edilmez.
Ancak kıyafeti işveren verir, bunun ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde senemi doldurmadan 2 aylık izine çıkartıldım. Bu sene 1 saat fazla çalışmadım diye beni işten attılar. Haklarım ve alacaklarım nedir?
İşyerinde 1 yılı doldurmadan iş sözleşmenizin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız. Ancak sezonluk işlerde arka arkaya sözleşme yenilenmiş olduğu için iş sözleşmesi zincirleme akit olarak değerlendirilir ve toplam süre üzerinden kıdeminiz hesaplanır.
Eğer durum bu şekildeyse, haksız olarak işten çıkartıldığınız için kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç almaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım.
Ne zaman emekli olurum? 5...331188 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz tam 1 yıl sonra yani 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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