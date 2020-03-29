İşyerinde virüs önlemi olmalı
Çalışanların da iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle, şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan işçilerin durumu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekir. Ayrıca Coronavirüs ile ilgili işverenlikçe veya genel tedbirler çerçevesinde uyulması gereken önlemleri titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir. Zaten bu konuda Çalışma Bakanlığı da tavsiyelerden oluşan bir genelge yayımladı. Hem işyerlerinin hem de çalışanların sağlığını koruyucu tedbirler alınması gerekiyor. Çalışanlar da kendi tedbirlerini almalılar.
■ İşe başladıktan sonra askere erken gidebilmek için 2 yaş büyütmüştüm. Emeklilik dilekçesi vermek için SGK'ya gittim. Bana emekli olabilmem için 2 yıl daha beklemem gerektiğini söylediler. Bu doğru mu? Mahkemeye versem emekli olamaz mıyım? G.K.
Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz, çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız, emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.
■ 3.5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp, 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde hiçbir iznimiz yok. İşveren, senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi imza attırıyor, kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İşten çıkartılma korkusuyla işvereni şikayet edemiyorum. İsmi saklı
İşten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız.
Ancak haklarınızı alabilmek için iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Siz de kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 01.01.2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğim Ağustos 1989 başlangıç tarihli olup, ödenmemiştir. 5...661222 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 01.12.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe başladım. Şu anki primim 6300 gün. Ne zaman emekli olurum? 5...940878
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz.
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