Tek taraflı ücretsiz izin olmaz
Yıllık iznin kullanım süresini belirlemek işverenin insiyatifinde olduğundan, işveren çalışanlarını yıllık izine gönderebilir. Ancak yıllık izinlerin bir çok çalışan tarafından bu dönemde yoğun olarak kullandırılmasının çalışma barışı açısından sıkıntı doğurabileceği göz ardı edilmemelidir. Ücretsiz yıllık izin ise tarafların karşılıklı mutabakatına bağlı olduğundan, tek taraflı uygulama olanağı bulunmamaktadır.
İdari izin ise işverenin inisiyatifine bağlı olup, yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi, ücret ödemesi yapılması gerekir.
■ Doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim? 5...777107 Nolu SMS
Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedir. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz. Siz doğuştan engel veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız.
■ 01.01.1990 SSK sigorta girişim var. 10.03.1971 doğumluyum, 6000 günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim? 15 senedir aynı işyerinde çalışıyorum, kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim? İşsizlik aylığından da faydalanabilir miyim? 5...177148 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.03.2023 olacaktır.
İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız.
Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından SGK'dan alacağınız yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz.
Fakat işsizlik maaş alamazsınız.
Çünkü bunun için haksız bir nedenle ve isteğiniz dışında işten çıkartılmanız gerekmektedir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Virüs için işe gitmemek olur mu 22 Mart 2020, Pazar İŞÇİNİN işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin varolması gerekir. İşçilerin yakın temasla...
- Sözleşmede süreye dikkat! 21 Mart 2020, Cumartesi Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten...
- Bildirim çalışma yılına göre belirlenir 18 Mart 2020, Çarşamba ■ İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. Başka firmadan güzel teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman...
- Çalışanın servis hakkı 11 Mart 2020, Çarşamba ■ Özel sektöre ait büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacağı, herkesin işe servis ile...
- Hamilelik tazminat nedeni değil 04 Mart 2020, Çarşamba Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? A.A. İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle...
- Virüs için işe gitmemek olur mu
- Sözleşmede süreye dikkat!
- Bildirim çalışma yılına göre belirlenir
- Çalışanın servis hakkı
- Hamilelik tazminat nedeni değil
- 18 yaşından önceki primler geçerli mi?
- İşsizlik ödeneğinin kesilmesi
- Engeli olanlara erken emeklilik
- Emeklinin ihbar hakkı
- İşçinin çalışma koşulları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.