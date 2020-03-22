Virüs için işe gitmemek olur mu

İŞÇİNİN işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin varolması gerekir.

İşçilerin yakın temasla bulunduğu bir diğer çalışanın enfekte olduğu belirlenmesine rağmen işe gelmeye devam etmesi ve durumun tespit edilmesine karşın işveren tarafından engellenmemesi, gibi ağır risk içeren durumlarda gerekli tedbir alınana kadar işçi çalışmaktan kaçınabilir.



■ Ben eşi ölmüş dul bayanım, SSK 'dan kendi adıma emekliyim.

Babamda SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Ek olarak onun emekli maaşını alabilir miyim 5Ö261898 Nolu SMS:

Sayın Okurum, kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır.

Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız. Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.



■ Süt izni kullanan anneler dikkat!

İşyerimizde sekreter olarak çalışan Ayşe Hanımın 6 aylık bir bebeği var. Her gün evine gidip bebeğini emzirmesi için kendisine izin veriyoruz. Bugün bebeğini emzirmek için gittiği evinden işyerine dönerken yolda kendisine bir motosiklet çarpmış. Avukatımız bunun iş kazası olduğunu söylerken, muhasebecimiz iş kazası olmadığını söylüyor.

İş kazası ise SGK' ya bildirim yapmamız gerektiği için, bu olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağını sizden öğrenmek istiyorum.

5510 sayılı Kanunda iş kazası sayılan haller ayrı ayrı sayılmıştır.

Buna göre;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli h‚le getiren olaylar iş kazası sayılır.

Çalışanınız Ayşe Hanımın başına gelen olay, "Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen olay" kapsamında iş kazası sayılır. Hemen belirtmek gerekir ki, İş Kanunumuz gereği kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler.

Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izni sürelerinde meydana gelen olaylar iş kazası sayılır. Ayrıca bu olayların iş kazası sayılması için mutlaka işyerinde veya eklentilerinde meydana gelmiş olması gerekmez, kadın işçinin evine giderken, evinde ve evinden işyerine dönerken yaşadığı kazalar da iş kazası sayılır ve bu kazaların işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK 'ya en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi zorunludur.

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