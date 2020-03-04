Hamilelik tazminat nedeni değil
İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz.
Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır.
İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz.
2000 yılından sigorta girişim ve ödenmiş 6 yıllık primim var. Bu primleri Bağ- Kur'lular gibi borçlanıp prim günümü tamamlayarak emekli olabilir miyim? 5...168287
Bağ-Kur'luların ya da sosyal güvenlik kanunlarında borçlanma hakları dışında toplu prim borçlanarak emekli olma durumu söz konusu değil.
Bağ-Kur'luların toplu borçlanması durumu farklı. Bağ-Kur'lular gerek vergi kaydı gerek şirket ortaklıkları gerekse Tarım Bağ-Kur'undan dolayı kayıtları devam ettiğinden ve kayıtları devam ederken Bağ-Kur'a ödemeleri gereken prim borçlarını ödeyemediğinden dolayı bu borçlarını toplu olarak ödemektedirler. Bu ödeme de ara boşluk borçlanması değildir. Sizin toplu olarak boşlukları ödeme hakkınız bulunmuyor.
Ne zaman emekli olurum?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe başladım.
Şu anki primim 6300 gün.
Ne zaman emekli olurum?
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1997 yılındaki başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 şartlarına tabisiniz. Prim sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz.
Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
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