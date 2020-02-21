Engeli olanlara erken emeklilik
Erken emekli olabilir miyim? 5...619380 Nolu SMS
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
İşveren işe geç kalanların maaşını kesebilir mi ? 5...419700 Nolu SMS
İşveren mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir. Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı kadar olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış iseniz 1 saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa, 2 saat tutarında kesinti yapabilir.
Eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Ne yapmalıyım?
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Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü'ne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri, tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir. Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemenizi tavsiye etmem.
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- Ticari taksi çalışanları dikkat!
- Çalışılmayan yılları borçlanamazsınız
- Emeklilik tazminatı alan çalışabilir mi?
- Çalışma imkanı olmayanlar dikkat!
- Cumartesi çalışma günüdür
- Fazla mesai ücretinin hesaplanması
- İşe iade şartları
- Hastalık raporu alanlara yol ve yemek ödenmez
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