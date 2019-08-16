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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 16 Ağustos 2019, Cuma

Hastaneye gidilen sürelerin ücreti

Özel bir şirkette çalışıyorum. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden belgemizi de getiriyoruz. Buna rağmen mesaimiz kesiliyor. Muhasebe bu belgenin, işten atılmamamızı sağladığını söylüyor. Bu ne kadar doğru?
Yanlışlık varsa hakkımızı nasıl talep edeceğiz? M.K.
İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir.
Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedirler. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir.
İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.

Özel sektörde çalışmaktayım. İşyerinin tahsis ettiği aracı şirketin özel işlerinde kullanmaktayım. Trafik cezası yersem bu cezayı kim ödemeli? Bu tip ceza nedeniyle işveren beni işten çıkartabilir mi? 5...177148 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sizin şahsi bir hatanızdan dolayı şirket zarara uğramış ise uğranılan bu zarar size rucu edilebilir. Ancak bu gerekçe ile işveren sizi tazminatsız işten çıkaramaz. Ama sürekli hata yapıyor iseniz ve bu durum da yaptığınız işi etkiliyor ise bu konuda yazılı olarak uyarıldığınız halde hata yapmaya devam ediyorsanız, işveren haklı nedenle sizi işten çıkartabilir. Bu durumda da tazminat ödemez.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 tarihinden beri esnaf Bağ-Kur'luyum.
O zamandan beri bir fiil yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? 5...465753 Nolu SMS Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.
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