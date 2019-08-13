Ölen kişinin borcu mirasçıya kalır mı?
Yani işe devam eden kimse olmadı. Miras işlemleri sırasında araştırma yaparken bu şirketin SGK'ya yüklü bir tutarda para cezası olduğunu öğrendim. Bu cezayı benden tahsil edebilirler mi? Y. ÇAKICI
Anayasamızın 38. maddesine göre "Ceza sorumluluğu şahsidir." Yani şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezalar yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilebilir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuza göre de ceza sorumluluğu şahsidir ve kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle gerçek kişi işverenin ölümü halinde kesilmiş ve tahakkuk etmiş idari para cezaları terkin edilir veya kesilerek tahakkuk edecek ise kesilmez.
Dolayısıyla, gerçek kişi işverenlerin ölümü halinde, daha önce işlemiş oldukları fiillerden dolayı uygulanmış olan idari para cezaları iptal edilir.
Tüzel kişi işverenler bakımından ise işverenlik tüzel kişiye aittir ve ortaklar ve/veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde tahakkuk etmemiş idari para cezaları bakımından tüzel kişilik adına idari para cezası uygulanır. Ancak tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen sorumlu tutulan ortaklar ve/ veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirasçılarından idari para cezası tahsil edilmez. Bu açıklamalar doğrultusunda, bir sermaye şirketi olan ve tüzel kişiliği bulunan babanıza ait şirketin SGK'ya olan idari para cezası borçlarının, şirketin mal varlığından tahsil edilmesi gerekir. Mal varlığından tahsil mümkün olmasa veya mal varlığı bu borçları ödemeye yetmese bile, babanızın vefat etmiş olması nedeniyle, mirasçısı olarak sizden bu cezaların tahsil edilmesi mümkün değildir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
İşe giriş tarihim 01.05.1999, doğum 1980, ne zaman emekli olabilirim? 5...759420 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038 tarihine kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.
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