Emekli aylığını bankada tutanlar
5510 sayılı Kanun'un, 6552 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi ile değişik 97'nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, SGK tarafından geçici olarak durdurulur. Burada amaç, sigortalı veya hak sahiplerinin gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespit edilmesidir. Bunun en bariz örneği, ölen sigortalı veya hak sahiplerinin, yetkili makamlara bildirilmemesi nedeniyle Mernis kayıtlarına düşmemesi ve bu nedenle ölümden haberdar olmayan SGK tarafından ölen kişiye aylık ödenmeye devam edilmesidir. Burada, aylık hesabında 12 ay süreyle hareket olmayan kişilerin sağ olup olmadığının veya diğer aylık şartlarını kaybedip kaybetmediğinin araştırılması söz konusudur. Bankada 12 ay boyunca hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen aylıklarınızı geri alabilmek için aylığınızın yatırıldığı banka şubesine veya SGK'ya başvurmanız, yahut e-Devlet üzerinden müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Ben bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Ne yapmalıyım?
İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir.
Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır.
İş mahkemesine dava açabilir veya Çalışma ve İŞKUR il müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Emeklilere evde maaş hizmeti 11 Temmuz 2019, Perşembe İşçi emeklisi babama 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlandı. Babam sağlık sorunları nedeniyle pek...
- Sigortanız iki yerden yatabilir 09 Temmuz 2019, Salı İŞÇİ olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci...
- İşyeri belgeleri saklama süreleri 07 Temmuz 2019, Pazar Gıda toptancısıyız. SGK denetim elemanları 01.01.2008-31.12.2010 dönemine ait defter ve belgelerimizin incelemeye...
- Boşananlar beraber yaşarsa maaş kesilir 03 Temmuz 2019, Çarşamba Annemle babam 2005'te boşandı ama babamla birlikte yaşamaya devam ettiler. 2010 yılında bizim ısrarımız üzerine...
- Mali tatilde defter ibrazı nasıl yapılır? 02 Temmuz 2019, Salı Mobilya imalatı yapan işyerimiz var. SGK işyerimizle ilgili bir denetim için defter ve belgelerimizi istedi ve...
- Emeklilere evde maaş hizmeti
- Sigortanız iki yerden yatabilir
- İşyeri belgeleri saklama süreleri
- Boşananlar beraber yaşarsa maaş kesilir
- Mali tatilde defter ibrazı nasıl yapılır?
- Eşten alınan ölüm aylığının kesilmesi
- İşsizlik aylığı askerden sonra da devam eder
- Doğum borçlanması ile hemen emeklilik
- Yaşı beklemek için tazminat alanlar
- Maaş hilesi geleceği çalıyor