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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 13 Temmuz 2019, Cumartesi

Emekli aylığını bankada tutanlar

Antalya'da bakkal dükkanı işletiyorum. Geçen yıl Bağ-Kur'dan emekli oldum. Bakkalım. Emekli aylığım bankadan ödeniyor. Ben bakkaldan kazandığım parayla geçiniyorum. Birikim olsun diye de bankaya ödenen emekli aylığıma dokunmuyorum. Geçen hafta ihtiyaç olduğu için bankada biriken paranın bir kısmını çekmeye gittiğimde aylığımın SGK'ya iade edildiğini öğrendim. Hakkım olan bu parayı nasıl geri alabilirim? K. SÖZEN
5510 sayılı Kanun'un, 6552 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi ile değişik 97'nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, SGK tarafından geçici olarak durdurulur. Burada amaç, sigortalı veya hak sahiplerinin gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespit edilmesidir. Bunun en bariz örneği, ölen sigortalı veya hak sahiplerinin, yetkili makamlara bildirilmemesi nedeniyle Mernis kayıtlarına düşmemesi ve bu nedenle ölümden haberdar olmayan SGK tarafından ölen kişiye aylık ödenmeye devam edilmesidir. Burada, aylık hesabında 12 ay süreyle hareket olmayan kişilerin sağ olup olmadığının veya diğer aylık şartlarını kaybedip kaybetmediğinin araştırılması söz konusudur. Bankada 12 ay boyunca hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen aylıklarınızı geri alabilmek için aylığınızın yatırıldığı banka şubesine veya SGK'ya başvurmanız, yahut e-Devlet üzerinden müracaatta bulunmanız gerekmektedir.

Ben bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Ne yapmalıyım?
İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir.
Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır.
İş mahkemesine dava açabilir veya Çalışma ve İŞKUR il müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
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