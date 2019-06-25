Maaş hilesi geleceği çalıyor
İlerde bu durumun bana bir zararı olur mu? (İsmi saklı)
SGK tarafından sunulan yaşlılık, malulluk ve ölüm nedeniyle aylık bağlanması ve toptan ödeme yapılması gibi uzun vadeli sigorta kolları yardımları ile geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi ve sürekli işgöremezlik geliri bağlanması gibi kısa vadeli sigorta kolları yardımları, esas olarak kişilerin SGK'ya ödedikleri primler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Bu nedenle gerek yaşlılık, malullük veya ölüm nedeniyle sigortalılara/ hak sahiplerine bağlanacak aylığın miktarı, tüm sigortalılık süresi boyunca adına ödenecek prim tutarları esas alınarak belirlenir.
Yani primleriniz yüksek kazanç üzerinden hesaplanmışsa, bağlanacak aylığın miktarı da yükselecektir. Bu durum yalnızca aylıkların miktarını etkilemez. Diyelim ki geçirdiğiniz rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahatli kaldınız. Çalışamadığınız bu dönem için SGK tarafından size ödenecek geçici işgöremezlik ödeneğinin, diğer bir ifadeyle rapor parasının hesaplanmasında, raporlu olduğunuz tarihten önceki 3 ayda adınıza SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı esas alınacaktır. Bu durumda, eğer prime esas kazancınız gerçek ücretiniz üzerinden SGK'ya bildirilmiyorsa, raporlu iken SGK'dan alacağınız miktar, işyerinde çalışırken alacağınız ücretten daha düşük olacaktır.
Diğer taraftan, gerek SGK tarafından sağlanan sosyal güvenlik yardımlarından yararlanırken, gerekse İş Kanunu'ndan kaynaklanan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarınız hesaplanırken ve son olarak işsiz kalmanız halinde işsizlik ödeneğinden faydalanırken, SGK'ya bildirilen prime esas kazancınızın, yani ücretinizin esas alınacağını unutmayınız. Gerçek ücretiniz üzerinden bildirilmeyen primleriniz, bu haklardan yararlanırken her zaman daha düşük tutarda yardım/aylık/gelir/ tazminat almanıza yol açacaktır.
■ Kendi işyerimden sigortaya geçebilir miyim? 5...970288 Nolu SMS
Bağ-Kur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda sakınca yok. Ancak SSK primini kendi işyeriniz üzerinden gösteremezsiniz.
SSK'lı olabilmek için işveren ile iş akdi yapmak gerekir. Başkasına ait işyerinde fiilen çalışmalısınız.
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