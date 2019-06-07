Askerlik yapacaklar dikkat!
5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, askerlik hizmeti için silah altına alınan kişiler, anne ve babalarına bakmakla yükümlü iseler, diğer bir ifadeyle anne ve babalarının geçimlerini askere giden çocukları sağlıyorsa, askerlik süresince anne ve baba, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortalısı olurlar.
Böylece tedavileri herhangi bir kesintiye uğramadan sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler.
Askere giden çocuğun genel sağlık sigortalısı sayılacağı dönemlerin askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasını kapsayacağını, ayrıca bu haktan, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında yararlanabileceklerini belirtelim.
Ne zaman emekli olurum?
01.01.1968 doğumluyum, işe giriş tarihim 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? 5...882229 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
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