Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
İş sözleşmesinde başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Adınıza işyeri olması ancak sözleşmenizde işyeri açamaz diye bir ibare varsa size sorun olur ve sözleşme feshine kadar gider. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından işyeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımından farklı sonuçları olabileceğinden, işyeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir.
Ama bu yeni işyerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına işyeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağ-Kur'lu olarak işyeri açması Bağ-Kur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.
■ Süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşme bitmeden işverenin çıkarması ya da bittikten sonra ayrılmam halinde işe iade veya tazminat olur mu? 5...382487 Nolu SMS
İşe iade hakkından yararlanmak için, 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı yoktur.
Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve sözleşmeniz süresinden önce haklı nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ya da erdirilecekse aradaki sürenin ücretini işverinin tazminat olarak ödemesi lazım.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? 5...882229 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
■ 20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997. 5...722743 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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