Süt izni kullanan anneler dikkat!
Bebeğini emzirmek için gittiği evinden işyerine dönerken yolda kendisine bir motosiklet çarpmış. Avukatımız bunun iş kazası olduğunu söylerken, muhasebecimiz iş kazası olmadığında ısrarlı. İş kazası ise SGK'ya bildirim yapmamız gerekiyor. Ne yapmalıyız?
5510 sayılı Kanun'da iş kazası sayılan haller yer alıyor. Buna göre; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılır.
Ayşe hanımın başına gelen olay, "Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana gelen olay" kapsamında iş kazası sayılır. İş Kanunu gereği kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izni sürelerinde meydana gelen olaylar iş kazası sayılır. Ayrıca bu olayların iş kazası sayılması için mutlaka işyerinde veya eklentilerinde meydana gelmiş olması gerekmez, kadın işçinin evine giderken, evinde ve işyerine dönerken yaşadığı kazalar da iş kazası sayılır ve işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK'ya en geç kazadan sonraki 3 işgünü içinde bildirilmesi zorunludur.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var. 19 ay askerlik yaptım. 5...331188 Nolu SMS 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz 25.09.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 23.03.1974 doğumluyum.
İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK var. Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? 5...217317 Nolu SMS 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Priminiz tamamlanmış.
Emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma işe yaramayacak.
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