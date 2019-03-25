Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 25 Mart 2019, Pazartesi

Hizmetler ne zaman birleştirilir?

24.09.1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 13.05.1996, toplam günüm 5409 gündür. Kasım 1996'da askere gittim, 1998'de döndüm. Askerliği yatırdım. Haziran 2000-Şubat 2004 arası Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalıştım. Halen SGK'lı olarak çalışmaktayım.Ne zaman birleştirme yapmalıyım?
Barış AKTEMUR

İlk sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2021 yılında 25 yıl şartınız, 416 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak. Ancak yaşınız 2031'de dolacağından 24.09.2031 tarihinde emekli olacaksınız. Hizmet birleştirmesi için maaş bağlanma zamanınıza 2 yıldan az kalınca müracaat edebilirsiniz.

Annem, babamın üzerinden ölüm aylığı almakta. Annem sigortalı çalışır ya da kendi çalışmasından dolayı emekli olursa, ölüm aylığı kesilir mi?
Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer. Annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın % 75 oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran % 50'ye düşecektir.
Eğer bir çocuğu varsa aldığı aylık yine % 50'dir ve işe girerse düşmeyecektir.


Ne zaman emekli olurum? 20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 3.6.1997, ne zaman emekli olurum?
5...722743 Nolu SMS

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihini beklemelisiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Hizmetler ne zaman birleştirilir?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ