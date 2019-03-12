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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 12 Mart 2019, Salı

Yaş büyütmek erken emekli etmez

■ Emekli olabilmem için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2.5 yıl var. Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken emekli olabilir miyim? 5...249902 Nolu SMS
Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.

■ 05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 yılında askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var. Askerlik günlerim 610 gün nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? 5...343233 Nolu SMS
İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerliği ödeyip 3 yıl daha prim ödeyin.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. Ne zaman emekli olurum? 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 2020 yılının Temmuz ayında 25 yıl şartınız, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde ise prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 tarihi olacaktır.

6 Şubat 1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 prim günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? 5...675767 Nolu SMS
İşe girişiniz stajyerlik girişi değilde normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5300 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 49 yaşınız 2020 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih Şubat 2020 tarihi olacaktır. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.
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